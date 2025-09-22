Irán advierte que tomará medidas si fracasan negociaciones con Occidente

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este lunes que su país tomará las medidas necesarias si no se alcanza un acuerdo con las potencias europeas durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El canciller recordó que, pese a las sanciones impuestas, la República Islámica siempre ha apostado por soluciones diplomáticas y mantiene la disposición de alcanzar un entendimiento, siempre que se respeten los intereses y la seguridad de la nación iraní.

Araghchi criticó la posición del grupo E3 —Francia, Alemania y Reino Unido— por activar el mecanismo de restitución rápida de sanciones (“snapback”), previsto en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, al considerar que se trata de una acción destructiva que podría invalidar los acuerdos alcanzados con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El diplomático subrayó que el programa nuclear de Irán es de naturaleza pacífica, pero advirtió que su país responderá con firmeza a cualquier intento de presión o amenaza, al tiempo que reiteró que la vía diplomática sigue siendo la única salida real para garantizar la estabilidad regional.

T/CO