Irán asume vicepresidencia del Comité de la Carta de la ONU

Irán fue electo vicepresidente del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y miembro de su buró, en una votación formal este jueves en Nueva York.

La elección se produjo durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los Estados miembros acordaron la nueva composición del buró del Comité Especial.

La República Islámica de Irán ejercerá la vicepresidencia del órgano, además de ocupar un asiento en su mesa directiva, instancia encargada de coordinar las deliberaciones y el desarrollo de sus trabajos.

Creado en 1974, el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas examina cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación del documento fundacional de la ONU. Su mandato contempla el análisis de propuestas destinadas a reforzar la eficacia del organismo multilateral conforme a los principios establecidos en la Carta.

Entre sus principales responsabilidades figuran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la promoción del arreglo pacífico de controversias y el fortalecimiento del desarrollo y la aplicación del derecho internacional.

En un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas y cuestionamientos al orden internacional basado en normas, el Comité Especial constituye un foro jurídico orientado a salvaguardar la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza.

La designación de Irán en la vicepresidencia del comité se produce en un momento en que diversos países subrayan la necesidad de fortalecer el multilateralismo y preservar la credibilidad del sistema jurídico internacional.

La elección de Irán sigue a otra votación que nombró al país persa como vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU. El representante iraní Abás Tayik asumirá una de las vicepresidencias en el 65.º período de sesiones del órgano.

VTV