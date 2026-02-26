Irán califica como “una de las rondas más serias” el reciente diálogo con EE.UU.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que la más reciente ronda de negociaciones indirectas con Estados Unidos, celebrada en Ginebra, figura entre las más extensas y sustantivas desarrolladas hasta ahora, tras alcanzarse consensos preliminares en asuntos clave.

“Es una de las rondas más serias y largas” de las conversaciones entre ambas partes, señaló el canciller, quien además aseguró que durante las intensas jornadas de trabajo se logró estructurar “un buen borrador” como base para avanzar hacia un entendimiento integral.

Araghchi precisó que se ha “llegado a un acuerdo muy serio tanto en el frente nuclear como en el de las sanciones”, lo que refleja, a su juicio, un mayor nivel de compromiso político.

“Ahora hay un gran entendimiento. Naturalmente, tenemos desacuerdos en algunas cuestiones, pero quizás más que antes, la seriedad de ambas partes fue evidente a la hora de alcanzar una solución negociada”, sostuvo.

Entre los avances concretos, destacó el consenso para iniciar conversaciones técnicas en Viena a partir del próximo lunes, en coordinación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), con el objetivo de definir un marco técnico que respalde las decisiones políticas.

El jefe de la diplomacia iraní explicó que los expertos trabajarán en la delimitación de aspectos específicos vinculados al programa nuclear y al levantamiento de sanciones, para luego armonizarlos con las exigencias políticas de ambas delegaciones.

Asimismo, indicó que se prevé la celebración de una nueva ronda de negociaciones en un plazo aproximado de una semana, lo que evidencia la continuidad del proceso diplomático en busca de una solución acordada.

