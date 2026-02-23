Irán condiciona inspecciones nucleares a la definición de un nuevo protocolo

El Gobierno de Irán reiteró este lunes que no permitirá inspecciones en las instalaciones nucleares atacadas durante la guerra de 12 días de junio hasta que no se establezca un protocolo específico que regule ese proceso. La postura fue fijada por el portavoz de la Cancillería, Ismail Bagaei, quien subrayó que actualmente no existen condiciones acordadas para dichas revisiones.

En rueda de prensa, el diplomático sostuvo que, ante la ausencia de un marco técnico y jurídico definido, Teherán no puede comprometerse a permitir el ingreso del Organismo Internacional de Energía Atómica a las instalaciones afectadas por los bombardeos de Israel y Estados Unidos. “Hasta que no se defina un protocolo específico en este sentido, no podemos comprometernos”, afirmó.

Bagaei calificó como “sin precedentes” los ataques contra infraestructuras nucleares iraníes y señaló que fue la primera vez que este tipo de instalaciones fueron blanco de bombardeos externos. En ese contexto, defendió la decisión de limitar la cooperación con el organismo internacional tras los hechos de junio.

Desde entonces, el OIEA no ha podido inspeccionar los complejos impactados, lo que mantiene incertidumbre sobre el paradero de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al requerido para uso militar. Las autoridades iraníes han insistido en que la restricción responde a consideraciones de seguridad y soberanía.

El portavoz también desvinculó el tema de las inspecciones de las negociaciones nucleares con Estados Unidos, pese a la reciente presencia en Ginebra del director del OIEA, Rafael Grossi, quien sostuvo encuentros con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí. “El tema de nuestra cooperación con el Organismo es distinto”, puntualizó.

Irán y Estados Unidos prevén celebrar una tercera ronda de negociaciones el jueves en Ginebra, en un escenario marcado por tensiones crecientes y movimientos militares en la región. Teherán mantiene que cualquier avance dependerá del respeto a sus condiciones técnicas y políticas.

