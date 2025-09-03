Irán denuncia en la ONU despliegue militar de EEUU en el Caribe

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, condenó las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, al advertir que el despliegue de buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe constituye una “violación flagrante” de la Carta de la ONU.

Durante la Conferencia de Desarme, Bahreini señaló que estas medidas amenazan la independencia política y la integridad territorial de Venezuela, además de poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

El diplomático alertó que la presencia de un submarino nuclear en la región, por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, representa un golpe al régimen de desarme y no proliferación nuclear.

