Irán denuncia que ataque a Venezuela es el precio de tener recursos y no ceder a EEUU

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó la agresión militar de Estados Unidos contra la soberanía venezolana y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, esta acción contradice todas las leyes internacionales. El titular del Parlamento iraní cuestionó el doble rasero del Gobierno estadounidense ante los acontecimientos surgidos en la Franja de Gaza y Venezuela.

En este sentido, denunció que los criminales de guerra del régimen sionista de Israel masacran a cientos de miles de mujeres, niños y civiles en Gaza ante los ojos de todo el mundo. Los invasores tratan a la población como animales, la privan de comida y agua, y se enorgullecen de este crimen y genocidio. No obstante, el Congreso de Estados Unidos aplaude estas acciones, a pesar de que las normativas de los tribunales internacionales las condenan.

“Venezuela no ha cometido infanticidio ni genocidio, pero ese es el precio de tener ricos recursos minerales y fósiles y no ceder su control a Estados Unidos”, aseveró. El canciller iraní expresó por teléfono a su par venezolano “la solidaridad y el respaldo” de Irán a Venezuela, tras el ataque de EE. UU. contra el país bolivariano.

En otra parte de sus declaraciones, se refirió a las protestas de los últimos días en Irán por la situación económica que enfrenta el país y a los intentos de los enemigos para convertir estas manifestaciones legales en disturbios.

Al respecto, Qalibaf señaló que la seguridad y la paz del pueblo no deben sufrir perturbaciones por parte de quienes, de forma directa o indirecta, mantienen vínculos con los servicios de espionaje para el secuestro de las protestas y el fomento del caos.

“A lo largo de la historia, la nación iraní ha puesto en su lugar a numerosos mercenarios y traidores; hoy tampoco tardará mucho para que el enemigo sea derrotado una vez más por el pueblo iraní, a pesar del despliegue de todas sus capacidades de inteligencia, seguridad y medios de comunicación”, agregó.

F/Medio Digital