Irán detiene petrolero con 4 millones de litros de combustible de contrabando

El comandante de la Primera Región Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Abbas Gholamshahi, anunció este miércoles la detención de un petrolero que transportaba 4 millones de litros de combustible de contrabando en el Golfo Pérsico.

Según el oficial, la embarcación fue interceptada durante una operación precisa basada en inteligencia, en la que también fueron detenidos 16 tripulantes no iraníes. El buque intentaba abandonar aguas territoriales de Iran cuando fue abordado por las fuerzas navales.

Gholamshahi explicó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales para una investigación más profunda, dado que la embarcación formaba parte de una red de contrabando organizado de combustible.

El comandante detalló que el petrolero había recibido el cargamento ilícito desde embarcaciones más pequeñas, con la intención de transferirlo posteriormente a buques de mayor tamaño fuera del Golfo Pérsico.

