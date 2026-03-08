Irán elige a Mojtaba Jamenei como su nuevo líder supremo

La Asamblea de Expertos del Liderazgo de Irán nombró este 8 de marzo al ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei como el tercer líder supremo de la República Islámica. Su designación ocurre tras el martirio de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado durante ataques ejecutados por Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. El comunicado oficial detalla que la Asamblea, reunida en sesión extraordinaria, «no dudó por un momento en el proceso de selección e introducción del liderazgo del sistema islámico», a pesar de las amenazas directas de los enemigos.

El cuerpo de expertos expresó sus «condolencias por el martirio del gran líder Su Eminencia el Ayatolá Imán Jamenei y otros mártires estimados» y condenó «la brutal agresión de la criminal América y el malvado régimen sionista». Afirmaron que el proceso se llevó a cabo bajo «severas condiciones de la guerra y las amenazas directas de los enemigos contra esta institución popular y el bombardeo de las oficinas de la Secretaría de la Asamblea de Expertos del Liderazgo», que llevaron al martirio de varios miembros del personal.

El número de personas asesinadas en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.330, según datos de la Media Luna Roja. Entre los fallecidos se encuentran 171 personas, en su mayoría niños y niñas, de la escuela primaria de Minab, al sur del país. De acuerdo a un informe presentado ante la Corte Internacional de Justicia, 6.668 estructuras civiles han resultado dañadas, entre estas: 5.535 unidades residenciales, 1.041 puntos comerciales, 14 centros médicos y 65 escuelas.

El cargo de líder supremo, también conocido como el Jurista Guardián (Vali-e Faqih), representa la máxima autoridad del sistema político y religioso iraní. Durante su mandato, Mojtaba Jamenei también desempeñará las funciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria (CGRI).

En su declaración, la Asamblea de Expertos del Liderazgo señala que actuó «de acuerdo con las funciones estipuladas en la Constitución y el reglamento internos», tomando las medidas necesarias para una sesión extraordinaria.

Agregan que se realizó la planificación adecuada para la reunión de los representantes, de modo que, «a pesar de las inteligentes disposiciones del Artículo 111 de la Constitución para la formación de un consejo temporal, el país no se enfrentara a un vacío de liderazgo». Esta premura subraya la importancia de garantizar estabilidad institucional en medio de la agresión iniciada por el eje Tel Aviv-Washington.

Además, celebran los 47 años de gobierno ejemplar de los imanes de la Revolución Islámica de Irán, arraigado en la dignidad, la independencia y la autoridad divina.

La Asamblea, un panel de 88 miembros compuesto íntegramente por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular cada ocho años, indicó que que «tras una revisión exhaustiva y en aplicación del Artículo 108 de la Constitución, de conformidad con su deber religioso y su creencia en la presencia de Dios Todopoderoso, en la sesión extraordinaria de hoy, el Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei (…) es nombrado y presentado como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los honorables representantes».

Finalmente, la Asamblea invitó a «todo el noble pueblo de Irán, especialmente a las élites e intelectuales del seminario y la universidad, a jurar lealtad al liderazgo y a mantener la unidad en torno al eje de la Tutela». La designación del nuevo líder supremo fue celebrada con manifestaciones en diferentes ciudades del país.