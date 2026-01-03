Irán exigió la liberación del presidente Nicolás Maduro y el restablecimiento de la paz en la región

El canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro telefónico con su homólogo de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en que recibió el respaldo de la Nación Islámica ante los ataques armados de Estados Unidos contra Venezuela.

‎En ese sentido, el diplomático precisó, en su canal de Telegram, que Irán exigió «que la región vuelva a ser una zona de paz, cesen los ataques y amenazas y que el presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente Cilia Flores sean liberados y regresen a su patria».

‎Desde la oficialización del ataque de Estados Unidos contra Venezuela diferentes países han manifestado su apoyo al. Gobierno del presidente Nicolás Maduro y su rechazo a los hechos violentos.

T y F/ REDACCIÓN MAZO