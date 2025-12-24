Irán informa la captura de un buque con combustible de contrabando en aguas territoriales

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que fuerzas navales iraníes interceptaron un buque cargado con aproximadamente cuatro millones de litros de combustible de contrabando, durante una operación realizada en aguas bajo jurisdicción de la República Islámica.

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación fue capturada cuando intentaba abandonar aguas territoriales iraníes tras realizar actividades ilegales vinculadas al tráfico de combustible, una práctica que las autoridades califican como una amenaza a la seguridad económica del país.

El CGRI precisó que el buque era tripulado por 16 marineros de nacionalidad no iraní, quienes fueron detenidos junto con la nave y puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según reportó la agencia Bloomberg, el barco interceptado pertenecería a un empresario estadounidense, información que no ha sido confirmada oficialmente por Teherán, pero que añade un componente internacional al incidente.

Irán ha reiterado en diversas ocasiones que mantendrá una política firme contra el contrabando de combustible en el golfo Pérsico y zonas adyacentes, al considerar estas operaciones como parte de redes organizadas que afectan sus recursos estratégicos.

Las autoridades iraníes aseguraron que continuarán reforzando la vigilancia marítima para proteger sus aguas territoriales y combatir actividades ilícitas en la región.

