Irán insta a EEUU a disculparse por derribo del vuelo 655 donde fallecieron 290 personas

El presidente iraní tacha de “inaceptable” el derribo del vuelo 655 de Iran Air por EEUU hace 33 años e insta a Washington a disculparse a la nación persa.

Hasan Rohani ha conmemorado este sábado el aniversario de la tragedia del 3 de julio de 1988, cuando un Airbus A300 de la aerolínea Iran Air, con 290 personas a bordo, entre ellos 66 niños y 53 mujeres, fue derribado por un misil disparado desde un buque de la Armada estadounidense mientras sobrevolaba el Golfo Pérsico y cubría la ruta entre Teherán y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“En el incidente, las 290 personas que iban a bordo del avión cayeron mártires. Desafortunadamente, la Administración estadounidense no solo no se ha disculpado formalmente por el crimen y no tomó ninguna medida significativa al respecto, sino que ha elogiado al capitán del crucero”, ha denunciado.

Rohani ha pedido a la Administración estadounidense que pida perdón al pueblo iraní por ese “crimen horrendo e inaceptable”.

“Esperamos que el Gobierno de EEUU reconozca que se cometió un crimen atroz en el Golfo Pérsico, en 1988”, ha señalado el mandatario persa, para luego insistir en que Washington debe compensar ese acto vil y explicar a la gente por qué le concedió una medalla de honor al capitán del crucero responsable de este crimen.

La Armada estadounidense afirmó que confundió el avión comercial 655 con un caza bombardero F-14 iraní —a pesar de tener equipos de combate de última generación y sistemas de radar sofisticados en ese momento—.

En 1990, el capitán del crucero implicado, William C. Rogers, fue absuelto de cualquier delito e incluso recibió la medalla de la Legión de Mérito de EEUU de manos del entonces presidente norteamericano, George Bush, por su “servicio sobresaliente” durante las operaciones en el Golfo Pérsico.

Este sábado, los familiares de las víctimas del incidente y algunos funcionarios del país han asistido a un evento en la sureña provincia de Hormozgan para conmemorar a los mártires. Los asistentes han arrojado flores desde botes a las aguas del Golfo Pérsico donde cayó el avión.

F/Hispantv

F/EFE