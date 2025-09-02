Irán: Parlamento evalúa retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear

Este martes, el Parlamento de la República Islámica de Irán debatió la posible salida de la nación persa del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), así lo informó el vocero de la presidencia del Consejo de la Shura, Abbas Koudarzi.

La medida forma parte de las propuestas de respuesta a la activación del mecanismo de reactivación automática de las sanciones, conocido como snapback, aunque todavía no fue adoptada una decisión final, así lo informó Venezolana de Televisión (VTV) en su portal web.

El Consejo de la Shura llegará a la decisión de abandonar el Tratado, habrá una coordinación con el liderazgo iraní. El portavoz Koudazi indicó que la activación de las medidas coercitivas no tendrá un impacto real y efectivo en la economía de Irán.

Así mismo, subrayó que los enemigos deben saber la cohesión existente entre el Consejo, el Gobierno, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y todos los pilares del sistema para responder de manera recíproca a las penalidades.

REDACCIÓN MAZO