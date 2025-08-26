Irán reafirma apoyo a Venezuela frente a amenazas de EEUU

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó que durante una llamada con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, la República Islámica ratificó su respaldo al país suramericano frente a las amenazas de Estados Unidos y las narrativas mediáticas que buscan desprestigiarlo.

Gil precisó que Araghchi expresó “total apoyo del Gobierno y del pueblo de Irán, tanto en organismos internacionales como en el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, del cual ambos países forman parte”.

Ambos diplomáticos coincidieron en que “la unidad de nuestros pueblos libres y soberanos siempre prevalecerá sobre las mentiras y amenazas del imperialismo”, reafirmando la cooperación bilateral en defensa de la soberanía.

T/CO