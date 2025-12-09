Irán reiteró su apoyo incondicional a Venezuela ante amenazas militares de Estados Unidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro telefónico con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian.

‎A través de un comunicado oficial, publicado por el canciller de Venezuela, Yván Gil, se conoció que Irán reiteró su apoyo incondicional a la nación Bolivariana.

‎A continuación texto íntegro del comunicado:

‎En primer lugar, el presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian transmitió de manera directa sus felicitaciones al presidente Maduro por su reciente cumpleaños, celebrado el 23 de noviembre. Seguidamente, ratificó el apoyo del gobierno y pueblo iraní en esta etapa, ante lo que calificó como amenazas a la paz en América Latina y el Caribe. Señaló que todas estas provocaciones hostiles violan los principios del derecho internacional y constituyen un precedente peligroso para los pueblos del mundo. Irán reiteró su voluntad de estar al lado de Venezuela, expresando plena solidaridad y apoyo incondicional.

‎Asimismo, el presidente Pezeshkian transmitió al gobierno y pueblo venezolano sus deseos de felicidades por el arribo del nuevo año 2026, subrayando su convicción de que será un año propicio para continuar trabajando en el desarrollo exitoso de la cooperación y la alianza estratégica entre ambos países, siempre en función del desarrollo y la paz de ambas naciones. Añadió que admira la coherencia, la fortaleza y el empeño con que Venezuela se está desarrollando actualmente, garantizando la paz, y manifestó su plena seguridad de que Venezuela saldrá victoriosa frente a cualquier desafío.

‎Por su parte, el presidente Nicolás Maduro agradeció la llamada telefónica, transmitió un mensaje de solidaridad y afecto al pueblo iraní, y reafirmó que la cooperación entre ambas naciones se encuentra hoy en su mejor momento. Reafirmó su compromiso de continuar trabajando en todas las áreas de competencia ya acordadas por ambos presidentes, en los distintos escenarios bilaterales. En particular, destacó la vigencia del acuerdo de cooperación estratégica a 20 años suscrito con Irán, como eje central de los esfuerzos conjuntos.

‎Caracas, 9 de diciembre de 2025

REDACCIÓN MAZO