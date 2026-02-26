Irán y EE.UU. inician en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares

Irán y Estados Unidos comenzaron este jueves en Ginebra una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera en lo que va de año, marcada por la entrega de una propuesta detallada por parte de Teherán para avanzar en la vía diplomática.

El documento fue remitido a la delegación estadounidense a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce labores de mediación.

Previamente, el canciller omaní sostuvo un encuentro con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para abordar aspectos técnicos relacionados con eventuales mecanismos de inspección en caso de alcanzarse un acuerdo.

Desde Teherán, el Gobierno iraní sostuvo que la oferta presentada permitirá medir “la seriedad” de Estados Unidos en su disposición para resolver las diferencias por medios diplomáticos.

Asimismo, afirmó que las propuestas “eliminan todos los pretextos de Estados Unidos” en torno a su programa nuclear, reiterando que el cese total del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable” para la República Islámica.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó expectativas de que la jornada resulte productiva, aunque advirtió que Washington considera imprescindible incluir en la agenda el programa de misiles balísticos iraní, asunto que —según indicó— Teherán ha rechazado discutir en este marco.

En paralelo, medios estadounidenses informaron que el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de ordenar ataques selectivos contra instalaciones nucleares y de misiles iraníes si no se alcanza un acuerdo.

Según reportes, sectores de su Administración han contemplado incluso una campaña más amplia, aunque fuentes militares señalaron limitaciones operativas para sostener bombardeos prolongados en la región.

El proceso se desarrolla en un contexto de tensiones acumuladas desde inicios de año, cuando Washington intensificó su presión sobre Teherán.

Las autoridades iraníes han advertido que responderán con golpes “pesados” ante cualquier “error estratégico”, mientras las negociaciones en Ginebra se perfilan como un momento clave para definir si prevalece la vía diplomática o se profundiza la confrontación.

