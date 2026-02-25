Irán y EEUU celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares en Ginebra

La República Islámica de Irán y Estados Unidos (EEUU) celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares en Ginebra el jueves 26 de febrero, según la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.

«Las negociaciones se celebrarán mañana en Ginebra», dijo Mohajerani en rueda de prensa, según cita de TASS; añadió que funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní informarán sobre el progreso de las consultas.

Por su parte, la agencia de noticias ISNA dijo que la tercera ronda de consultas entre Irán y Estados Unidos para resolver la crisis en torno al programa nuclear iraní se llevará a cabo en la misión diplomática de Omán en Ginebra en la mañana del 26 de febrero.

De acuerdo con esta información de la agencia, el jefe de la delegación iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, partirá de Teherán hacia Ginebra el miércoles por la noche.

REDACCIÓN MAZO