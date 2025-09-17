Irán y Venezuela fortalecen cooperación nuclear en conferencia de Energía Atómica

Con el propósito de fortalecer la cooperación nuclear, el viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Alberto Quintero, sostuvo un encuentro con el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, como parte de la 69.ª sesión ordinaria de la Conferencia General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), celebrada en Viena, Austria.

Durante la reunión, las autoridades examinaron las cooperaciones bilaterales en el ámbito de la tecnología nuclear, así como la expansión de la colaboración en la producción de radiofármacos y el desarrollo de la educación e investigación nuclear.

También abordaron el tema de la reactivación de los aceleradores en Venezuela, los cuales habían quedado fuera de operación debido a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos. En este contexto, los especialistas iraníes expresaron su voluntad para reparar y poner nuevamente en funcionamiento dichos aceleradores.

Al final del encuentro, ambas partes enfatizaron la continuidad de la cooperación en diversos ámbitos y acordaron que la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, junto con la delegación de su país, realice una visita a Irán en un futuro cercano.

Venezuela participa en la 69ª Reunión Ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde representantes de los 180 Estados miembros del organismo debaten propuestas para el uso pacífico de la energía nuclear.

Durante su intervención, Quintero resaltó la relevancia de impulsar el papel de la energía atómica en la promoción de la paz, la salud y el desarrollo global, al asegurar que su aplicación no contribuye a fines bélicos.

F/HispanTv