Isabel Iturria es designada vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó como vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología y Ecosocialismo a la doctora Isabel Iturria.

La reconocida médico venezolana es graduada «magna cum laude por la UCV y científica, directora del Hospital Cardiológico Infantil desde su fundación, internista y especialista en salud pública; quien con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión, impulsará las políticas científicas, de salud y ecología orientadas al bienestar de nuestro pueblo», destacó Rodríguez en su cuenta de Telegram.

Iturria sustituye a Gabriela Jiménez Ramírez en el cargo, quien pasará a coordinar el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, instancia que dependerá del Consejo de Vicepresidentes.

T/CO