Isabel Iturria: Venezuela vive una jornada histórica de protagonismo popular

Hoy en día, con la democracia directa, el pueblo venezolano se hace sentir con la Consulta Popular Nacional 2026, en donde la comunidad prioriza lo más importante y necesario para resolver “en una fiesta democrática y una oportunidad votando por los proyectos priorizados de manos de las comunidades”, afirmó la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Isabel Iturria.

En su participación en Venezolana de Televisión (VTV), Iturriza destacó que la Consulta Popular es una gran oportunidad para que los venezolanos y las venezolanas puedan priorizar, generar y elegir proyectos desde las comunidades para resolver ellos mismos sus necesidades.

Mujeres de Venezuela en vanguardia

La doctora Isabel Iturria expresó que hoy se demuestra que las mujeres “están a la vanguardia, claras, responsables y al frente, plantando su cuerpo y su vida por la paz, que es nuestro puerto”; ejemplo de ello es que hoy por primera vez el pueblo es presidido por una mujer, quien con fortaleza y eficiencia ha sabido enfrentar con responsabilidad las dificultades que ha tenido Venezuela en lo que va del año 2026.

Resaltó que “no hay nadie mejor para preservar la paz que la mujer, que siempre quiere para sus hijos vida, futuro y no guerra”, y muestra de ese valor de la mujer venezolana son las 15 mil madres sembradas en Venezuela que saben que sus hijas e hijos tuvieron lo mejor de vivir en esta patria que nos acoge a todos, que cada día demuestra más que somos esperanza y no amenaza para nadie”, dijo, en referencia al número de intervenciones que ha realizado el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa desde su inauguración.

Igualmente, manifestó que hoy la patria de Bolívar reconoce a las mujeres en la ciencia en todas sus vertientes, en las que muchas veces pasaron invisibilizadas “siendo mayoría”, y que hoy son reconocidas “en paz, solidaridad, en acompañamiento de la vida y no de la violencia”.

VTV