Israel destruye evidencia de genocidio y planea centro para confinar desplazados en Gaza

Un nuevo informe revela que Israel ha procedido a destruir evidencia potencialmente vinculada a crímenes de guerra y genocidio en el sur de Gaza, mientras avanza en la construcción de un campamento de desplazados masivo en Ráfah, equipado con sistemas de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial, como parte de una estrategia para restringir el movimiento y retorno de la población palestina.

El campamento, cuya planificación fue confirmada por el general de brigada israelí retirado Amir Avivi en declaraciones a Reuters, se ubicaría en una zona de Rafah y estaría diseñado para albergar a cientos de miles de personas. Avivi explicó que la estructura funcionaría tanto para palestinos que deseen salir de Gaza hacia Egipto como para quienes opten por permanecer en el territorio, bajo control total de personal israelí en los accesos.Israel destruyeIsr

Este proyecto forma parte de un objetivo más amplio que busca garantizar que el número de palestinos que abandonan Gaza supere al de quienes logran regresar, una dinámica que refleja una política de larga data orientada a expulsar a los palestinos de sus tierras y a la vez, modificar la composición demográfica del enclave.

El cruce fronterizo de Ráfah, históricamente la única conexión terrestre de Gaza con el exterior, ha sido un punto focal de estas medidas. Las fuerzas israelíes ocuparon el lado palestino del cruce en mayo de 2024, destruyendo sus instalaciones, interrumpiendo el tránsito de personas y mercancías, y generando una crisis humanitaria agravada para pacientes y civiles que dependían de este acceso.

A pesar de que la primera fase del plan de alto el fuego de 20 puntos promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vigente desde octubre de 2024, exigía expresamente la reapertura del cruce y el ingreso de ayuda humanitaria, Israel ha incumplido este compromiso, manteniendo el cierre y obstaculizando el flujo de asistencia esencial mientras continúan las operaciones militares.

Según tres fuentes consultadas por Reuters, Israel planea imponer límites estrictos al número de palestinos autorizados a regresar a Gaza desde Egipto, aunque los mecanismos concretos para aplicar esta restricción aún no están definidos. Además, se prevé establecer un puesto de control militar israelí dentro del territorio gazatí, cerca de la frontera, por el cual deberán pasar todos los palestinos que ingresen o salgan, sometiéndose a revisiones de seguridad bajo supervisión israelí.

Otras dos fuentes confirmaron estos planes, aunque señalaron incertidumbre sobre el tratamiento que recibirían quienes fueran rechazados en dicho filtro, especialmente quienes intenten retornar desde territorio egipcio.Las autoridades israelíes han expresado reiteradamente su interés en el desplazamiento forzoso de la población gazatí, la ocupación permanente del enclave y la construcción de asentamientos.

En julio de 2024, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció un plan para trasladar a toda la población de Gaza hacia una denominada «zona humanitaria» construida sobre las ruinas de parte de Rafah. Expertos en derechos humanos interpretan esta iniciativa como un esfuerzo deliberado por despoblar el territorio y establecer una nueva realidad demográfica alineada con un proyecto colonial de eliminación de la presencia palestina.

La organización Euro-Med Monitor ha calificado estas acciones como el establecimiento efectivo de «un campo de concentración masivo cerrado, donde la población será retenida por la fuerza fuera de cualquier marco legal legítimo». Esta valoración se suma a las advertencias sobre las operaciones de remoción de escombros que Israel ejecuta en el sur de Gaza, particularmente en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí confirmó que al menos el 70% de los trabajos de limpieza están completos.

Euro-Med alerta que estas labores avanzan pese a la alta probabilidad de que cientos de cuerpos permanezcan sepultados bajo estructuras derrumbadas, campos agrícolas y vías públicas, con riesgo de que las excavadoras dañen restos humanos, alteren su ubicación original o imposibiliten su identificación futura y una posible investigación sobre el genocidio.

El grupo documentó previamente bombardeos genocidas israelíes contra viviendas con residentes en su interior y ataques a civiles que intentaban huir, situaciones en las que los equipos de rescate no pudieron acceder a las víctimas debido al control militar y al bloqueo de rutas. Ahora, la remoción acelerada de escombros profundiza esta obstrucción y eleva el peligro de destrucción de pruebas relacionadas con el destino de las personas fallecidas.

Euro-Med también advierte que la maquinaria pesada podría fragmentar restos o mezclarlos con desechos trasladados a vertederos no identificados, violando así la dignidad de los fallecidos y el derecho de las familias a recuperar, lamentar y enterrar a sus seres queridos.

Israel anunció que todos los viajeros deberán obtener primero autorización egipcia y someterse a controles de seguridad israelíes intensificados al ingresar a Gaza, según informó la Radio del Ejército israelí. El sitio Walla citó a un funcionario militar señalando que el cruce operaría bidireccionalmente desde el domingo, aunque el Gobierno israelí no ha emitido una confirmación oficial pese a los llamados internacionales para restablecer este corredor vital para personas y ayuda humanitaria.

Estos desarrollos ocurren en un contexto de ocupación prolongada y restricciones sistemáticas que han definido la situación en Gaza durante décadas. La combinación de destrucción de infraestructura, control fronterizo estricto y planes de reubicación forzada genera preocupación entre organizaciones internacionales y comunidades palestinas, que temen una consolidación definitiva de políticas orientadas a la expulsión o al impedimento del retorno de quienes abandonen temporalmente el territorio.

F/Telesur