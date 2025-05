Israel se prepara para atacar instalaciones nucleares de Irán que advierte con respuesta devastadora

Medio Oriente en vilo

De acuerdo a las fuentes que cita Axios, el Ejército israelí cree que no tendrá mucho tiempo para atacar a Irán si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, por lo que se prepara para un ataque rápido. No obstante, la fuente rechazó explicar el motivo por el cual Tel Aviv cree que un ataque posterior sería menos efectivo.

Entonces, disparó con una seria advertencia a la Casa Blanca: «seguir el camino dictado por Netanyahu no solo no beneficia a EEUU, sino que lo arrastrará a una guerra cuyo costo no está en condiciones de asumir».