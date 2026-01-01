Israel prohíbe a 37 ONG operar en Gaza y provoca condena internacional

Autoridades israelíes informaron que al menos 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria tienen prohibido operar en los territorios palestinos, reseñan los informes difundidos por estas entidades y por fuentes internacionales.

Asimismo, mencionaron que la medida afecta a organizaciones clave que trabajan en Gaza y Cisjordania en ámbitos como la medicina de emergencia, la ayuda alimentaria y la protección de civiles.

Entre las organizaciones afectadas figuran Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, entre otras. La posible paralización de sus actividades supone un duro golpe para una población que depende en gran medida de la ayuda humanitaria, especialmente niños, enfermos, personas con discapacidad y desplazados, en un contexto de sistema sanitario colapsado y escasez extrema de recursos básicos.

Organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional advierten que impedir el trabajo de estas entidades podría constituir una violación de los principios del derecho internacional humanitario, que protegen el acceso de la ayuda a la población civil en situaciones de conflicto. Se espera que la medida genere reacciones y presiones a nivel internacional.

En un momento en el que millones de palestinos dependen de la ayuda internacional para sobrevivir, la posible expulsión de decenas de organizaciones humanitarias genera mayor preocupación. Para la población civil, la pregunta urgente es: quién podrá atender a los más vulnerables si estas organizaciones dejan de operar.

