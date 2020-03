Istúriz: “Hay que ganar las elecciones para garantizar la estabilidad política”

“Imperialismo norteamericano nos ataca por la vía de la violencia porque están angustiados y no hallan que hacer, por lo que contratan sicarios y narcotraficantes en la fronteras para generar violencia e intentar desestabilizar el país, y por eso es que, frente a todos estos atroces esfuerzos, tenemos que movilizarnos en la calle, y defender así nuestra soberanía” aseveró el vicepresidente sectorial

___________________________________________________________________

El vicepresidente del Área Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, en el Gabinete Social de ayer, dijo que es necesario profundizar la lucha política para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional este año y retomar así, la coherencia del Gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela.

A su juicio, “tenemos que trabajar duro para que las elecciones, pacificas, justas, transparente y democráticas se realicen este año,” afirmó ante los miembros del gabinete social reunidos en el Salón Simón Bolívar de la torre administrativa del edificio del Ministerio del Poder Popular para Educación y sede de este encuentro semanal, en el cual se pasó revista al área social y la política nacional.

“Garantizar la estabilidad política del país y alcanzar la defensa integral del territorio patrio, a través de la seguridad ciudadana, constituye una prioridad para el presidente Nicolás Maduro Moros,” indicó y completó “que para ello es necesario que haya elecciones este año, en las que el pueblo se exprese de manera libre y espontánea.

“Y que sea el poder popular, mediante un resultado comicial, el que decida el destino de su futuro y no la conspiración y confrontación permanente que no le hace bien nadie”. También detalló que “hoy vemos una derecha venezolana y latinoamericana fascista y a un imperialismo norteamericano atacarnos por la vía de la violencia, están angustiados, no hallan que hacer contratan sicarios y narcotraficantes en la fronteras para generar violencia e intentar desestabilizarnos, y por eso es que, frente a todos estos atroces esfuerzos, tenemos que movilizarnos en la calle, y defender así nuestra soberanía.

Demanda en la CPI

Istúriz, consideró vital que el pueblo todo conozca la demanda interpuesta por Venezuela ante la Corte Penal Internacional contra el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) por las graves afectaciones de las medidas coercitivas unilaterales.

«La guerra económica, el bloqueo criminal, la inflación inducida, dificultar el acceso a los medicamentos, a los alimentos, busca afectar al pueblo en su nivel de vida. Por eso, todos estos elementos constituyen un crimen de lesa humanidad. Es muy importante que todo nuestro pueblo conozca el contenido de esta demanda y al mismo tiempo la difundan por todas partes. Es el reclamo de un pueblo que además está pidiendo que se haga justicia», recalcó durante su participación en la marcha por la paz que llegó al Palacio Federal Legislativo, centro de Caracas.

Istúriz subrayó que el principal responsable de la situación es el imperialismo estadounidense que aplica un conjunto de medidas criminales con efectos dañinos sobre la población. «Por eso la denuncia debe tener la fuerza de todo un pueblo, no solo de un gobierno», insistió.

Asimismo, subrayó que la única salida democrática, pacífica y constitucional a la coyuntura política son las elecciones parlamentarias previstas para este año frente a la violencia que pretenden activar sectores de la extrema derecha.

«El pueblo tiene que responder como ha respondido siembre: con movilización de calle y la unión cívico- militar. Organización, conciencia, movilización y unión cívico-militar. Por eso la presencia masiva del pueblo hoy que tiene como objetivo estratégico la paz, la soberanía y la independencia del país», añadió.

T/ Redacción CO

F/ MPPE

Caracas