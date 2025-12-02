IV Festival de Cine Cumbe San Agustín arranca con cifra récord de 116 películas

El IV Festival de Cine Cumbe San Agustín levanta el telón en el Teatro Alameda de Caracas, dando inicio a una edición que marca un hito con la selección de 116 películas en competencia, un aumento significativo respecto a las 66 presentadas en 2024, informó al equipo de Multimedios VTV, el director de 100% San Agustín, Reinaldo Mijares, quien resaltó que el festival ofrece al público una muestra variada de largos y cortos, tanto de ficción como documentales y como novedad esta edición incluye en concurso la categoría de películas estudiantiles (largos y cortos).

Asimismo, anunció que el festival, que nace en la parroquia San Agustín, extiende su alcance a siete parroquias caraqueñas, donde se realizarán proyecciones en colaboración con organizaciones culturales locales. Del mismo modo, mencionó que la selección oficial de 2025, desglosadas en:

Largos de ficción: 8

Cortos de ficción: 29

Cortos documentales: 19

Cortos estudiantiles ficción: 35

Cortos estudiantiles documental: 17

A esta cifra se suman cuatro películas de cine del mundo y cuatro títulos de cine infantil fuera de competencia.

Por su parte, el embajador de la República de Türkiye en Venezuela, Aydan Karamanoglu, expresó su satisfacción por el patrocinio de su país al festival y anunció la proyección de la película turca «Grano de Trigo», galardonada a nivel internacional, durante el evento.

En esta edición se estará otorgando el Premio “CNAC-Cumbe San Agustín”; además, se rendirá homenaje al documentalista Carlos Azpúrua y al maestro Aquiles Báez; así como reconocimiento post mortem al director de cine venezolano Luis Alberto Lamata; a María Teresa Galán, conocida popularmente como “Maite”, figura clave en la industria cinematográfica criolla.

Festival fundamental para el cine venezolano

Por su parte, el presidente de la Cinemateca Nacional, Wladimir Sosa, calificó el evento como «el festival de cine más importante que se realiza en Caracas», por su organización comunitaria y su dedicación al recibir películas y a los cineastas del país.

«Es un festival fundamental que merece todo el apoyo de instituciones públicas y privadas», afirmó Sosa, al tiempo que ratificó el apoyo de la Cinemateca Nacional a toda actividad que implique llevar el cine venezolano al pueblo.

Comunidad cinematográfica celebra la tradición

El guionista y director Oscar Reyes Matute, quien participa con el cortometraje Santiguao, comparte su entusiasmo por formar parte del festival y confesó que aunque su obra recibe invitaciones de otros eventos, su deseo era estar en San Agustín, «una zona legendaria para la cultura urbana caraqueña» por su tradición en la música salsa y el Grupo Madera.

Reyes Matute invitó a la comunidad a no perderse las funciones en el Teatro Alameda y en las subsedes de Petare, El Valle, La Candelaria, El Recreo, Chacao y La Pastora. También sumarán una sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Igualmente, al festival se incorporaron los colectivos y centros culturales: Tiuna El Fuerte, Zona de Descarga, Centro Cultural Parque Central, Modo Cultura, Frente Francisco de Miranda, Escuela Popular Hugo Chávez, Club Deportivo y Cultural Mi Futuro y la Cinemateca Nacional de Venezuela.

F/VTV