Iván Cepeda lidera intención de voto para presidenciales en Colombia

El senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, reveló una encuesta publicada. La encuesta del canal de televisión Noticias RCN, realizada por la empresa GAD3 de España, muestra que el aspirante de izquierda, quien es parte del Pacto Histórico (coalición del presidente Petro), cuenta con el 30% de las preferencias del electorado.

En segundo lugar, se encuentra Abelardo de la Espriella, abogado y representante del grupo político Defensores de la Patria (de extrema derecha), con el 22%.

El sondeo, que indagó «si las elecciones a la Presidencia fueran mañana, ¿por quién votaría?», sin sugerir nombres específicos, ubica a la senadora Paloma Valencia del partido Centro Democrático (creado por el exmandatario Álvaro Uribe [2002-2010]) en tercer lugar con un tres% de los votos.

F/VTV