Iván Fernández pasó al Hatta Club de Dubái

Iván Fernández continuará un año más en Asia, esta vez con Hatta Club de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos: “Gracias a Dios tuve varias ofertas y tuve la oportunidad de elegir dónde era mejor jugar. La mayoría de las opciones eran acá en la misma zona. También tuve ofertas en Europa, pero decidí por Dubái. Este club me llamó la atención porque contrataron a un entrenador brasileño y a un punta cubano”.

“Ellos siempre pelean las primeras posiciones y este año por el título. Estar con un entrenador brasileño es garantía de que tienes buen voleibol, y eso no es un secreto para nadie”, agregó Fernández sobre el estratega brasileño Sidnei Papke, con experiencia en el cuerpo técnico de la selección masculina de Brasil.

“Es una liga donde tienes que estar siempre al 100%. Como opuesto tienes que estar en muy buenas condiciones. Siempre tienes que ser efectivo. Además, como importado tienes que ser el ‘caballo’, como se dice. Siempre tienes que estar bien. Es la referencia que tengo de la liga de Dubai”, apuntó el jugador de 26 años, que viene de disputar la liga de Catar con Al-Wahrah Sport Club.

“Me enfoco en hacer mi trabajo bien, lo que mi experiencia y cualidades puedan aportar al equipo donde me encuentre. El día que me convoquen voy a ir a la selección nacional a entrenar con ellos y dar el máximo para representar, para ayudar. Por los momentos, satisfecho de ayudar a mi familia, haciendo además lo que me gusta que es jugar voleibol”, confió el nativo de Ocumare de la Costa en el estado Aragua.

Además de Catar y ahora Dubái, Fernández también sumó experiencia en Vitória Sport Clube (Portugal), UBE L’Illa Grau (España) y en Venezuela con Aragua VC, Deportivo Anzoátegui, Guerreros VC y Portugueseños VC.

Caracas