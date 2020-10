Iván García: «Para que el jugador te respete tienes que darle herramientas de trabajo»

Señala que la base del baloncesto actual está en el “scouting” o análisis del contrario

“Tengo un total reconocimiento hacia la Liga Profesional de Baloncesto (LPB). Creo que estuve en una de las mejores ligas del mundo, no solo de América. La calidad de extranjeros que fueron a la liga fue de élite. Seleccionadores nacionales de otros países también de élite”, suscribió Iván García desde su estadía en Concepción, Chile.

“Venía de una pasantía. Dentro de mi historia en el baloncesto hay algo que siempre sorprende: debuté en Puerto Rico de la mano de Ramón Meléndez, por una invitación que me hizo para compartir en un campamento (de baloncesto). Hablando específicamente del año 97, se le da una oportunidad de dirigir a Ramón Meléndez y sorprendentemente me escogió dentro de su staff técnico y es algo que le voy a agradecer por siempre a Ramón. Luego pude trabajar también con Flor Meléndez. En ese momento la liga de Puerto Rico era una de las más atractivas del continente”, contó García sobre su arranque en el mundo de los banquillos antes de asistir técnicamente a Cocodrilos de Caracas en 1999.

En general, trabajó en nuestra liga con ocho divisas: “Yo fui un jugador de poca trayectoria. Jugué Liga Superior con Panteras del Táchira y en ese proceso muy poca gente me conocía. La oportunidad me la dio (Francisco) ‘Paco’ Diez. En el año 99 incluso fui con él a Guaiqueríes de Margarita. Me agarró de la mano y me llevó en los inicios de mi trayectoria”.

En 2005, el caraqueño asume su primer reto como entrenador principal con Toros de Aragua: “Para mí fue una responsabilidad enorme. Era mi primera temporada a tiempo completo con apenas 33-34 años. El comienzo fue algo espectacular. Tuve la oportunidad de tener al principio a Monty Wilson. Incluso estuvimos semanas en el primer lugar”.

A GOLPES

«Nosotros prácticamente nos hicimos a golpes, hablando de mi generación en los banquillos. Primero porque aquí (en la LPB) se jugaba tres o cuatro veces por semana. Nos fuimos haciendo en el camino. Algo atípico. En otros países los entrenadores se van formando. Es una carrera muy sacrificada. Esa palabra coach hay que llevarla con mucho cuidado. Es presencia, es imagen, cómo te comportas fuera de la cancha. Es un proceso de verdad muy sacrificado”, apuntó el técnico de Panteras de Miranda en 2007.

“Ganando o perdiendo nunca dormías. Si ganabas, porque celebrabas, si perdías, cómo haces para ganar al día siguiente”, rememoró García sobre una frase famosa del estratega boricua Flor Meléndez.

Para el ex técnico de Trotamundos de Carabobo en 2008, la base del baloncesto actual está en el scouting o análisis del contrario: “El juego hoy en día va hacia la lectura del mismo. Creo que hay que enseñar a los atletas a interpretar el juego. La cantidad de opciones. Uno se va adecuando a los tiempos. No hablo de baloncesto moderno. Hay que ir avanzando sobre la base de lo que te dan los jugadores”.

«Los asistentes técnicos especialistas en video normalmente son los que te van llevando la parte defensiva de los equipos y hoy en día el baloncesto va evolucionando y va delegando funciones. El que lleva la parte defensiva es el que más análisis tiene de cómo te están atacando, como contrarrestar ese ataque. Hay un grado de responsabilidad tremendo”, analizó el jefe del banquillo de Gaiteros del Zulia en 2012.

“Para que el jugador te respete tienes que darle herramientas de trabajo. Mientras el jugador te esté preguntando, te esté indagando, lo estés obligando a trabajar bajo metodología de entrenamiento, no hay el por qué faltar el respeto”, concluye García sobre la ascendencia que hay que tener en estos tiempos sobre el jugador, en contrapartida al técnico con características de dictador.

