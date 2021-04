Iván José Rodríguez y Jorge Glem tocarán a lo venezolano

El cantautor llanero Iván José Rodríguez se juntará al cuatrista Jorge Glem en un show de pura venezolanidad, a efectuarse el el restaurante Tótem de Miami, Estados Unidos, desde las dos de la tarde de este domingo once de abril.

Iván José que «el show va a ser en vivo y también por online. Es improvisado e interpretaré lo que él como anfitrión me pida. También tengo un repertorio de música venezolana para compatriotas y otros latinos».

Está contento porque fue postulado en el renglón cantautor por el tema «Tempranito» para los venideros premios Pepsi Music: «El participar y exponer trabajos musicales en destacados eventos, redunda en un historial que sirve de respaldo en la trayectoria de todo artista. Y en esto no existen milagros ni suerte … La constancia es la que nos da el buen oficio en pro de la excelencia».

«Tempranito» es un merengue venezolano con un mensaje romántico: «Lo más importante es que con solo participar en esta clase de eventos de alto nivel, es un éxito para un cantante».

La pieza forma parte de un CD en producción titulado Iván José. Marcando tendencia, bajo el sello Korta Récord. Este cantautor ha escrito canciones que han interpretado otros representantes de la música llanera y hasta de otros géneros, como Rincón Morales, Natty y su Orquesta y Un Solo Pueblo.

De los llaneros, le han pedido letras Tito Ramón, Armando Martínez, Cristina Maica (De moda que sí), Teo Galíndez (Blanco y negro), Rummy Olivo (Verano), Yajaira Olivo (La yunta), Luis Silva (Con ella no, Como quisiera olvidarte, La yunta), Rafael Castillo (Me gusta, Tengo con qué), Tito Rodríguez (El inmigrante): “Todos me han hecho el honor de grabar mis composiciones y se los agradezco”.

Para Iván José Rodríguez Díaz convertirse en cantautor surgió, en principio por obligación, pero luego se transformó en una pasión: «Una vez queriendo grabar y buscar apoyo en autores de la época, estos me negaron los temas, bajo el argumento de que ellos no apostaban sus letras en cantantes nuevos y sin proyección. Ese obstáculo fue para mí el incentivo principal: el vencer la mezquindad ajena y atreverme a expresar y darle rienda suelta a mi imaginación. Hoy por hoy, y desde hace tiempo, escribo por inspiración o por anécdotas. Así terminé haciéndome cantautor».

«Tempranito», junto a «Que en paz descansen», «Amarraditos», «Más temprano que tarde» y «Será mejor que te olvide» forman parte de su venidero disco. Sin embargo, todas las canciones están disponibles en plataformas digitales.

