Este lunes, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, cumple 67 años de fundación siendo una de las instituciones más emblemática de la nación en materia de generación de conocimiento, innovación, formación científica y proyectos que consolidan una ciencia para la vida.

El IVIC es el principal centro de investigación de Venezuela y es pilar fundamental para el desarrollo científico en áreas estratégicas como salud, biología, física, química, energía atómica con fines pacíficos, ambiente, ciencias sociales, producción agroalimentaria, entre otras.

Además, se ha constituido en un espacio donde conviven la Generación G<enial que se forma en la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, garantizando un ecosistema que nutre experiencias de laboratorio con el desarrollo humano.

Fundado por el Dr. Fernández Morán en 1959, el IVIC se encuentra en una profunda etapa de resiliencia y compromiso, avanzando con determinación en la recuperación y continuidad de sus labores investigativas, tras el brutal ataque militar estadounidense, ocurrido el 3 de febrero de 2026 y que destruyó la infraestructura del Centro de Matemáticas.

Este accionar también afectó a los centros de Física, Química, Ecología y a la Unidad de Tecnología Nuclear.

Hoy el IVIC celebra su trayectoria y la convicción de que el conocimiento, la cooperación y la perseverancia son herramientas esenciales para la reconstrucción, la soberanía científica y el futuro de la patria.

El Gobierno Nacional rinde un merecido reconocimiento a los hombres, mujeres y jóvenes investigadores e investigadoras, personal de servicio, estudiantes, que dedican horas de trabajo a la generación de soluciones desde una ciencia para la vida.

