Ivic evalúa vulnerabilidad del sistema de pesca artesanal de sardinas

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) evalúa la vulnerabilidad del sistema de pesca artesanal de sardinas frente al cambio climático en los estados Falcón, Sucre y Nueva Esparta.

La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó en sus redes sociales que este proyecto de investigación analiza la distribución del recurso y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

​​El estudio, desarrollado durante tres años, determinó que el 80% de las poblaciones pesqueras evaluadas mantienen su seguridad alimentaria gracias a esta actividad.

Los científicos analizan el estado actual de la sardina y proyectan su comportamiento bajo distintos escenarios climáticos futuros. Estos hallazgos confirman la importancia estratégica del rubro para la economía local y el sustento de las familias venezolanas.

​La investigación forma parte de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

Jiménez destacó que estos trabajos buscan brindar soluciones reales a los desafíos ambientales del país.

A través de la Gran Misión Madre Tierra, el Gobierno Bolivariano continúa financiando estudios que fortalecen la gestión de los recursos marinos y la protección del ecosistema nacional.

F/UN