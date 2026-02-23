Jacqueline Faría: Favorecidos con la amnistía no serán inmunes a la ley

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Jacqueline Faría, afirmó que con la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, todos aquellos favorecidos no serán inmunes a las leyes venezolanas.

“Esto no es una Ley para seguir cometiendo ilícitos, hechos de violencia. Por el contrario, ella es bien explícita cuando dice: una vez amnistiado, la persona está expuesta si sigue cometiendo delitos a la aplicación con todo el rigor de la ley”, expresó Faría a Venezolana de Televisión (VTV).

La legisladora fue enfática en señalar que, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, busca la paz, reconciliación, rectificación, el perdón y la lucha por los principios para una Venezuela de todos.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobada durante la continuación de la segunda discusión en el Parlamento venezolano, tiene como propósito lograr el encuentro y la reconciliación entre los distintos sectores del país.

F/VTV