Jamaica, declarada «zona catastrófica» tras paso del huracán Melissa

El Gobierno de Jamaica declaró el país como «zona catastrófica» tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5, según comunicó la noche de este martes el primer ministro, Andrew Holness, en su cuenta de X.

La decisión se tomó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y entró en vigor el 28 de octubre. «La principal prioridad del Gobierno es siempre la seguridad y el bienestar de todos los jamaicanos. Actuamos de forma preventiva declarando la zona de amenaza cuando el sistema se aproximaba a Jamaica. El huracán Melissa, un sistema sin precedentes de categoría 5, ya está aquí, azotando la isla», reza el comunicado.

Fuertes inundaciones azotaron el suroeste de Jamaica, los vientos arrancaron techos de edificios y rocas cayeron sobre las carreteras, mientras una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas golpeaba la isla caribeña. Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía. Casi 15.000 residentes permanecen en refugios y unos 540.000 usuarios, o el 77%, se encuentran sin servicio eléctrico, detallaron las autoridades, recoge AP.