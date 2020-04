Japón estudia declarar el estado de emergencia por COVID-19

El Gobierno japonés estudia declarar el estado de emergencia a fin de detener la propagación del Covid-19 que ha presentado un aceleramiento principalmente en la capital Tokio.

El primer ministro japonés Shinzo Abe, consultará al comité de expertos en el manejo de la crisis sanitaria antes de anunciar oficialmente la medida.

La medida regirá a partir del 7 de abril y se aplicará a siete prefecturas, incluida Tokio, y duraría aproximadamente un mes.

El número de contagios viene en aumento desde hace dos semanas, principalmente en Tokio, donde se registraron 148 nuevos contagios el domingo, marcado un nuevo récord local. Esta situación ha puesto presión sobre el Gobierno japonés para intensificar su respuesta a la pandemia.

«Hasta ahora no hemos recibido nada oficial, pero nos preparamos partiendo del supuesto de que Tokio estará» entre las regiones incluidas en el estado de emergencia, declaró la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike a la prensa este lunes.

El estado de emergencia debería limitarse a algunas regiones y no conllevar medidas de confinamiento tan drásticas como las que están en vigor en muchos países.

Concretamente, los gobernadores de las regiones afectadas podrán «pedir» a los habitantes permanecer en sus casas y a los comercios no esenciales suspender actividades.

Japón ha estado hasta ahora mucho menos afectado por el Covid-19 que Europa o Estados Unidos. Hasta el momento, el archipiélago se han registrado 4.563 casos positivos de coronavirus y 104 muertes.

PM Abe spoke to the press and explained the government’s plan of a major economic package (108 trillion yen, 20% of GDP) to provide security and protect jobs for people affected by #COVID19. The emergency declaration would be announced tomorrow and PM will speak to the people. pic.twitter.com/iyHcgDT8dy

— Tomoaki Ishigaki 石垣友明 (@TomoakiIshigaki) April 6, 2020