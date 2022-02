Jariana Armas: “Más que empoderarse, se trata de abrirnos paso a la diferencia”

“Más que empoderarse, se trata de ser, de abrirnos paso a la diferencia, a lo auténtico, único y particular en cada una de nosotras. De eso trata la cinta”, analiza Jariana Armas, quien interpreta a Margarita en la excelente cinta nacional «Qué buena broma Bromelia», escrita y dirigida por Efterpi Charalambidis, que actualmente sigue en cartelera.

Jariana es actriz y productora del Centro de Creación Artística TET; además de licenciada en Artes mención Escénicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV); y es directora artística de la Escuela de Teatro Musical de Petare.

– ¿Cómo llegas al papel y si te costó mucho confeccionarlo?

– Margarita llegó por un casting que realicé. Me llamaron para audicionar para el personaje y en ese casting conocí a Irabé. El casting fue una improvisación de una de las escenas; cuando el personaje de Irabé, Bromelia, tiene que decidir si tiene o no a su hijo que viene con Síndrome de Down. Recuerdo que fue muy emotiva la conexión entre Irabé y yo. Yo no la conocía previamente, sabía de ella pero no nos habíamos encontrado hasta este momento y sospecho que el tema nos tocaba a ambas profundamente, las resonancias hicieron posible la conexión que siento yo, fue creciendo en el rodaje hasta hoy día.

– Y el trabajo de elenco, ¿cómo fue?

–- Durante los ensayos los vínculos entre los actores se fueron generando a partir de improvisaciones y juegos. Fue muy interesante trabajar con Mattías, como ser humano y como actriz. A veces como actriz puedo reconocerme en el afán de «tener algo que hacer», «algo que conseguir en escena» y siento que este trabajo fue una aventura sobre el «dejar-se», encontrar la rendición de la acción, de lo que no está preelaborado, más bien despojarse, estar allí, atenta a los estímulos externos y reaccionar. Con Mattías era así, con él no hay tiempo de otra cosa que no sea estar «aquí y ahora»

– Tienes otras películas en tu haber. ¿Cómo sentiste la filmación de este trabajo

– He participado antes en cine en proyectos puntuales, algunos aún no han logrado culminar la postproducción y no han podido ser expuestos aún al público. El primero fue un mediometraje llamado «La luna no es de pan de horno», basado en un cuento de la venezolana Laura Antillano y dirigido por Luisa De La Ville. Fue una primera experiencia muy agradable, tuve el honor de trabajar con Beatriz Vázquez y Rafael Gil. Luego bajo la dirección de César Bolívar protagonicé «Corpus Christi» con Carlos Cruz. Esa fue mi primera experiencia en un largometraje. Rodamos en Ocumare de la Costa y la experiencia fue compleja. Tengo muy gratos recuerdos del equipo y de la gente del pueblo de Ocumare que nos abrieron las puertas de par en par para compartir y conocer sus experiencias en las cofradías de diablos danzantes. He participado en otros dos largometrajes que no mencionaré, porque guardo la esperanza de que puedan finalizar sus respectivas postproducciones y que podamos compartir esas historias con el público.

– «Qué buena broma Bromelia» es una gran cinta….

– Ser parte de ella me enorgullece profundamente. No sólo admiro y respeto el trabajo de Efterpi como creadora, además considero que es digno ejemplo de perseverancia y pasión. Cuando contemplo el tiempo y la dedicación que toma hacer cine: desde la concepción de la idea, construir el guión, conformar los distintos equipos para cada fase, producir y crear las posibilidades de llevarlo a cabo, hacerlo y poder llevarlo hasta el final es de admirar. No puedo evitar además sentir resonancias de esa historia en mí, como mujer, como ser humano y como creadora. Fue realmente muy especial poder conocer a Matías y vivir un proceso creativo con él y creo que la familia universal recibe el amor de él en la pantalla, así como lo recibimos nosotros en el set. Eso se agradece porque eso queda en uno para siempre, es lo que sobrevive en el tiempo.

– ¿Considera que la cinta defiende la lucha por el empoderamiento de la mujer venezolana?

– Nos muestra la historia de cuatro mujeres con perspectivas distintas de la vida. Ellas están entrelazadas por el amor pero en un momento determinado la circunstancia obliga a Bromelia a construir su propia historia, rompiendo con las expectativas de su madre y de su familia. Poder tomar decisiones desde las entrañas, sopesando tus deseos más profundos, aunque se opongan radicalmente a las expectativas sociales y familiares es de los actos de valor más grandes. Más que empoderarse, que ya es un término tan usado que pareciera desgastarse, se trata de ser, de abrirnos paso a la diferencia, a lo auténtico, único y particular en cada una de nosotras.

– Eres actriz y productora del TET. ¿Cómo se preparan para celebrar su medio siglo de existencia?

– En nuestra casa TET estamos de celebración y para este año estamos organizando una programación de lujo que comenzará en marzo. Durante todo el año tendremos una programación que iremos revelando poco a poco pero que iniciará con un apasionante concierto de la Orquesta Barroca Simón Bolívar para continuar con la pieza venezolana «La dama y el oso» de Ida Gramcko en abril. Así mismo tendremos otras propuestas creativas a estrenar hasta finalizar el año.

– ¿Piensas que el TET es una referencia para el teatro venezolano?

– Cada vez el teatro se hace más efímero y se hace inminente valorar lo que con solidez hace perdurar su existencia. Pensando en eso, creo que lo fundamental de una agrupación como el TET, en sus 50 años de trayectoria, es que siga haciendo escuela. Tener un espacio de encuentro donde las preguntas encuentren un lugar para investigar, equivocarse y atravesar un proceso de formación, de una duración de casi tres años, es casi un milagro. Es realmente un privilegio en estos tiempos donde la inmediatez y lo instantáneo parece ser lo más común y a veces la única posibilidad de subsistir para los creadores. Poder hacer escuela es permitirse entender la importancia del tiempo para el trabajo creativo y de muchas maneras he podido comprender que este privilegio hay que conservarlo y procurarlo.

Armas por su trayectoria en teatro como actriz, productora y su experiencia pedagógica recibió mención de honor en los premios Marco Antonio Ettedgui XXI (2019), otorgado por la Fundación Rajatabla.

Actualmente es organizadora del Festival de Artes Escénicas Franco Venezolano, el primero en Latinoamérica junto a la Alianza Francesa de Caracas, a realizarse en ciudades de Venezuela y Francia.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía G.M.