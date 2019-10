Jaua: El papel del pueblo en la defensa del legado de Hugo Chávez es fundamental

El militante revolucionario Elías Jaua Milano, durante una asamblea realizada en la sede del Sindicato del Calzado en el estado Carabobo, analizó la actual coyuntura que enfrenta el país en función de los principios programáticos de la Revolución Bolivariana y el papel del pueblo en la defensa del legado del comandante Hugo Chávez.

En el encuentro, en el que participaron dirigentes políticos y sociales de la entidad carabobeña, Jaua afirmó que “la democracia pasa por escuchar al pueblo. Por mandar obedeciendo, por escuchar siempre al pueblo; por eso creo que hoy la tarea más importante de un dirigente de la Revolución Bolivariana es disponer tres o cuatro horas diarias a escuchar las verdades, las reflexiones, las preocupaciones, las propuestas, la esperanza y el anhelo de un pueblo que esta construyendo una épica de resistencia”.

Asimismo enfatizó: “Chávez fue el gran inspirador de un proceso de democratización que en Venezuela no se conocía y a eso no podemos renunciar. Nosotros tenemos que defender el derecho a ejercer la democracia popular, participativa y protagónica”.

Jaua señaló que es primordial la participación del pueblo revolucionario en la batalla de las ideas “a partir de lo concreto, para ir prefigurando la transformación general de la sociedad”.

Asimismo, el dirigente revolucionario destacó que es preciso “desarrollar y acompañar las luchas concretas; la gente no solo se moviliza a partir del discurso, sino a partir de luchas, logros, concreciones, la lucha de la comunidad. Hay que forzar las soluciones, ejerciendo la presión en el marco de los derechos que tenemos”.

Jaua aseveró que la superación de las dificultades que actualmente padece el pueblo venezolano no será posible con políticas neoliberales, sino siguiendo el camino trazado por Hugo Chávez.

“En la primera década de este siglo este pueblo comió, tuvo salud, tuvo educación, hubo crecimiento económico; el modelo del socialismo bolivariano es el más exitoso, por eso es que nuestro pueblo anida en su conciencia ese acervo de haber logrado un cambio”, expresó Jaua.

El dirigente destacó que la sociedad venezolana no cree que el libre mercado es la solución, sino que “la gente está pidiendo que el Gobierno ejerza la autoridad en la economía; nuestro pueblo no es neoliberal y a pesar de todo lo que esta pasando no se deja confundir, nuestro pueblo está mucho más claro”.

Finalmente Jaua dejó claro que “el camino de Chávez es viable, el modelo que Chávez planteó la solución para salir de esta coyuntura social y económica que estamos viviendo, e instó al pueblo venezolano a garantizar que el modelo de Chávez siga vivo como una llamita, en cada comuna, en cada espacio y que luego sea llamarada para iluminar el horizonte de la patria”.

