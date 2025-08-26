Jefe de Estad: Alistamiento militar fortalece la defensa territorial de la nación

El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, ofreció declaraciones sobre la jornada de alistamiento militar realizada el pasado fin de semana, destacando que se trató de una expresión de compromiso popular con la defensa de la paz y la soberanía nacional.

Durante su intervención, Padrino López explicó que el llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro tiene como objetivo organizar y caracterizar a los integrantes de la Milicia Bolivariana por regiones, municipios, parroquias y comunas. Esta clasificación permitirá una planificación más precisa sobre el despliegue y uso de las fuerzas milicianas en el territorio nacional.

El también ministro del Poder Popular para la Defensa subrayó que las comunas representan el eje central del proyecto político que impulsa el Ejecutivo, en continuidad con el legado del expresidente Hugo Chávez. En ese sentido, indicó que se está trabajando desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para fortalecer la estructura comunal, asegurando que “cada comuna debe contar con sus hombres armados”.

Padrino López enfatizó que cada ciudadano tiene un rol en la defensa nacional, ya sea en tareas no armadas o mediante el uso de armamento, siempre bajo la supervisión y control de la FANB. Añadió que se están tomando medidas para garantizar que las armas destinadas a la defensa local estén debidamente resguardadas y disponibles para su uso inmediato en caso de necesidad.

Finalmente, el vicepresidente sectorial destacó que la Milicia Bolivariana cumple múltiples funciones, incluyendo la conformación de fuerzas especiales. Señaló que los componentes de la FANB se encuentran en constante evaluación y desarrollo, en el marco del Plan Ayacucho y el Plan de las 7 Transformaciones (7T), con el propósito de fortalecer la capacidad operativa del cuerpo castrense.

T/CO con información de Prensa Presidencial