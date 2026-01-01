Jefe de Estado: 2026 será el «año del reto admirable»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el 2026 será recordado como el «Año del Reto Admirable», una etapa que busca erradicar definitivamente la desigualdad rentista y consolidar una independencia irreversible para la nación.

El mandatario exhortó al pueblo venezolano a superar sus propios logros, con el propósito de afianzar los derechos del Poder Popular y fortalecer el desarrollo técnico-militar frente a las doctrinas imperiales.

Desde el emblemático Salón del Sol del Perú, Maduro señaló que Venezuela transita hacia un amanecer soberano, evocando las gestas libertadoras que dieron origen al continente.

En el cierre de su discurso, acompañado por la primera dama Cilia Flores, el jefe de Estado entregó de manera simbólica la Bandera original de la Gran Colombia, como símbolo de unión nacional.

Con ese gesto, ratificó que la victoria es el destino de los herederos de Bolívar e invitó a la ciudadanía a recibir el nuevo año con firmeza, esperanza y confianza en el futuro creador.

T/CO con información de Prensa Presidencial