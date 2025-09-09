Jefe de Estado a medios internacionales: “No son tensiones, sino agresiones de EEUU contra Venezuela”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó que los medios de comunicación internacionales insisten en informar sobre «tensiones» entre Venezuela y Estados Unidos, a la par que aclaró que la expresión correcta es «agresión».

Maduro agregó que las acciones de la administración de Donald Trump son intimidaciones que «no tienen ni pies ni cabeza». «Es una amenaza extravagante, extrafalaria. Hicieron lo que hicieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva. ¿Qué dicen de nosotros? Puras mentiras, puras falsedades. Son los reyes del fake news para justificar lo injustificable», aseveró.

En este sentido, afirmó que el pueblo venezolano está organizado para defenderse ante las amenazas norteamericanas. «Venezuela, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, con la Milicia Nacional Bolivariana cada vez más desplegada, mejor organizada y mejor preparada ¿Defendiendo nuestro derecho a qué? A la soberanía, a la integridad territorial, a la paz, a la vida, al futuro. Nadie nos lo va a quitar. Todo lo que dicen es mentira», sostuvo.

Finalmente, cuestionó que algunos pretendan «normalizar la agresión que una potencia en decadencia mantiene contra un país pacífico».

T/Agencia