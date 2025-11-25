Jefe de Estado: «A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este lunes que ninguna estrategia de guerra psicológica ni económica podrá detener el rumbo del país.

«Venezuela lo que va es para adelante», expresó al denunciar nuevamente las acciones de hostigamiento provenientes de Estados Unidos.

El mandatario cuestionó las campañas de conspiración y desinformación contra la nación: «Hagan lo que hagan, donde lo hagan, no podrán con Venezuela. Somos invencibles. La paz seguirá siendo nuestra victoria».

Entre las más recientes medidas de presión, Maduro señaló el aviso emitido por Washington que insta a vuelos comerciales a extremar precauciones al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, acción que calificó como parte de la estrategia para sembrar miedo en la región.

El pasado 12 de noviembre, el jefe de Estado ya había advertido sobre la campaña de descrédito contra la Revolución Bolivariana, destacando que ha sido derrotada gracias a la conciencia y firmeza del pueblo. Desde la comuna General Rafael Urdaneta, en Cagua, estado Aragua, reiteró que la narrativa impuesta por el gobierno estadounidense «es totalmente falsa y se derrumba por sí sola».

Producción nacional y nuevo modelo económico

Durante el segmento «Zona Digital» de su programa Con Maduro+, número 98, el presidente resaltó los avances del plan de los 13 motores, diseñado para fortalecer la capacidad productiva del país. «Nos hemos trazado grandes metas: producirlo todo en Venezuela, abastecer al 100% con productos hechos aquí y convertirnos en exportadores netos de alimentos y bienes procesados», afirmó.

Maduro destacó la alianza consolidada entre el Ejecutivo y el sector privado, junto con el crecimiento de la economía comunal. «En este nuevo modelo económico cabemos todos. Hemos tejido una relación indestructible con empresarios, emprendedores y comunidades», señaló.

El mandatario expresó su confianza en el empresariado nacional para impulsar sectores clave como la industria automotriz, la agroindustria y la producción de alimentos. A la par, subrayó el papel de la economía comunal como «arma secreta» que transformará el panorama productivo del país.

Finalmente, insistió en que cada barrio, conuco y territorio debe convertirse en espacio de producción: «Producir sí se puede, y vamos en ese camino maravilloso hacia una nueva economía».

T/CO con información de Prensa Presidencial