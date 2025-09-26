Jefe de Estado agradece respaldo de militares de la Patria Grande

Durante el 20.° Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, agradeció a militares de los países hermanos de Suramérica, por el respaldo que han manifestado hacia la Nación venezolana, la cual es víctima de un ataque multiforme por parte del Imperio de los Estado Unidos (EE.UU).

En este sentido, el Jefe de Estado manifestó que estos militares de la Patria Grande le han enviado cartas, ratificando que «si tocan a Venezuela, nos tocan a todos», por lo que, el Comandante en Jefe de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, precisó con énfasis, que de ser así, «tocará entonces refundar el Ejercido Unido Libertador».

«Un saludo a los militares de la Patria Grande, todos listos y prestos, esperen su destino, que llegará el momento histórico de la reunificación», enfatizó el Presidente.

Durante el acto de aniversario del CEOFANB, el Mandatario nacional resaltó la labor que realiza este órgano, al cual destacó como una estructura que cohesiona el mando y la capacidad de acción, para la seguridad de la nación, indicando a su vez: «Hoy, a 20 años del paso fundacional y refundacional de la creación del CEOFANB, todo lo previsto se ha desarrollado».

En este orden de ideas, el comandante de la Revolución Bolivariana ha recordado, que lo impresionante de la visión estratégica del comandante Chávez, quien como líder militar se nutrió del conocimiento más profundo de la historia, y tuvo la capacidad ilimitada para aprender de los tiempos pasados y prever los tiempos futuros.

T y F/ Prensa Presidencial