Jefe de Estado: Al imperialismo le decimos, lejos de aquí, deja quieta a Venezuela

«Al imperialismo le decimos, lejos de aquí, deja quieta a Venezuela. Venezuela lo que quiere es trabajar para prosperar, para tener tiempos de paz…», expresó el presidente Nicolás Maduro, este miércoles, al rechazar nuevamente la campaña de descrédito que tienen el gobierno de los Estados Unidos contra el país.

Desde la comuna General Rafael Urdaneta, en Cagua, estado Aragua, señaló que Estados Unidos quiere imponer una narrativa estrambótica, totalmente falsa, sobre el país. Al respecto, dijo: «El imperialismo está inventando un relato todavía más estrambótico. Como no pueden alegar que Maduro posee armas de destrucción masiva, ni que tenemos armas biológicas o químicas escondidas, ni que estamos preparando un arma nuclear, inventan una narrativa tan falsa que se derrumba por sí sola y nadie la cree, empezando por el propio pueblo de los Estados Unidos».

Recalcó que Venezuela se mantiene «con nuestra verdad, amparados en nuestra ley y en nuestra tierra». Asimismo, enfatizó que el país siempre ha sido pacifista: «Venezuela nunca jamás, ni hoy ni nunca, ha amenazado a nadie».

Seguidamente, recordó las campañas por la libertad de las colonias españolas: «La única vez que nuestros ejércitos salieron de las fronteras incipientes de la Venezuela independiente, cuando éramos la Gran Colombia, fue para ir a Sudamérica a liberar a los pueblos del yugo imperial español, a fundar repúblicas y a buscar un sueño de unión y emancipación que fue traicionado hace 200 años. Ese fue el único momento en que salieron, en una estrategia continental de la Patria Grande para liberarla», indicó. «Esa estrategia sigue vigente, y Venezuela está en paz y seguirá en paz. Defenderemos nuestra paz con una sola y sólida unión nacional». En ese sentido, el mandatario apuntó la unión nacional en defensa de la Patria. «Defenderemos nuestra paz con una sola sólida unión nacional. Hoy tenemos una sólida, muy sólida unión espiritual, política. De todo el pueblo hay una unión nacional consolidada (…) Pero también esa unión nacional tiene una expresión de acción que es la fusión perfecta, popular, militar, policial para la defensa integral de la patria». «Que nadie se meta con nosotros. Y al imperialismo le decimos: lejos de aquí, deja quieta a Venezuela. Venezuela lo que quiere es trabajar para prosperar, para tener tiempos de paz soñados por el Libertador, como la Paz Perpetua…»

T/CO