Jefe de Estado anuncia la activación de tres ZODI para el resguardo de los mares del Atlántico y el Caribe venezolano

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la activación de tres Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), para el resguardo de «los mares del Atlántico Venezolano y de toda la fachada Caribe Atlántica».

Durante la edición número 94 de su programa semanal Con Maduro+, el Jefe de Estado detalló que las ZODI corresponden a los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, cuyo accionamiento formal está pautado para las 00:00 horas del martes 14 de octubre.

Señaló que esta activación forma parte de un proceso continuo para que Venezuela «esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría». En tal sentido, el Presidente reiteró su consigna: «Si quieres la paz, prepárate para ganarla».

Por otro lado, recordó que la semana pasada se activaron las ZODI en ocho estados: La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las cuales se cumplieron 27 tareas integrales. El Mandatario nacional adelantó que durante esta semana se dará continuidad a las acciones defensivas de otras ZODI en el país.

T y F/Con información de Prensa Presidencial