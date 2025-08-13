Jefe de Estado anuncia la renovación de las vocerías de los Consejos Comunales

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que se pondrá en marcha un nuevo plan para renovar las vocerías de los Consejos Comunales en todo el país, el objetivo es fortalecer los Circuitos Comunales y las Comunas como pilares de la nueva democracia territorial.

Maduro señaló que más del 60 % de los circuitos comunales requiere una renovación de sus vocerías, y que ya ha aprobado el plan correspondiente. “Pronto anunciaremos el nuevo plan. Esta renovación permitirá mantener una vida comunitaria activa, sana y participativa, y fortalecerá la construcción de las comunas”, expresó.

Durante el acto de fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz, el mandatario destacó la importancia de seguir trabajando directamente en los territorios. “La nueva democracia nace desde los Consejos Comunales, desde las vecinas y vecinos empoderados. Es allí donde surge el nuevo liderazgo”, afirmó.

Maduro presentó la articulación entre los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales como una fórmula clave para garantizar la tranquilidad ciudadana. “Hoy arranca la fusión perfecta entre el poder policial-militar de los Cuadrantes de Paz y la fuerza organizativa de los Circuitos Comunales. Esta unión se traducirá en paz, seguridad y control ciudadano en todos los municipios del país”, aseguró.

El Presidente también recordó que ha solicitado revisar la ley del Consejo Federal de Gobierno, con el fin de incorporar formalmente a las comunas y circuitos comunales, reconociendo su papel en las consultas populares y en la nueva etapa de gobernanza participativa.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial