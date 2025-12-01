Jefe de Estado anuncia nuevo buró político: «Capaces y leales»

La tarde de este lunes, el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación de un nuevo «buró político», de 12 miembros, para asumir la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas y sociales de la Revolución Bolivariana.

“Voy a designar un buró político de 12 compatriotas para que asuman la dirección a más alto nivel de las fuerzas políticas y sociales de la Revolución Bolivariana, acompañándome en la conducción como Comandante en Jefe de esta Revolución”, aseguró el jefe de Estado.

La nueva instancia de Gobierno quedó integrada por figuras de alto nivel del gabinete y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), distribuidos en las siguientes secretarías: 1. Sec. General. Diosdado Cabello

2. Subsec. General y jefe de propaganda y contrapropaganda Jorge Rodríguez

3. Sec. de Movimientos Sociales, Héctor Rodríguez.

4. Sec. de Movimientos de Calle, Nahun Fernández.

5. Sec. de Asuntos Parlamentarios, Pedro Infante

6. Sec. de Seguridad y Defensa, Francisco Ameliach

7. Sec. de Estrategia, Cilia Flores

8. Sec. de Formación política, Gabriela Jiménez

9. Sec. de Asuntos Internacionales, Tania Díaz.

10. Sec. Producción y Finanzas, Delcy Rodríguez

11. Sec. de Organización Carmen Meléndez

12. Sec. para la Juventud, Grecia Colmenares

T/Agencia