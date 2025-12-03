Jefe de Estado celebra dos años de la Victoria Patriota del Referéndum por la Defensa del Esequibo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el espíritu nacional por la soberanía territorial, al cumplirse dos años «de la Victoria Patriota del Referéndum Consultivo por la Defensa del Esequibo», el 3 de diciembre de 2023.

«Por primera vez en 150 años de lucha por la Guayana Esequiba, se abrieron las puertas para consultar la voluntad soberana: el hombre y la mujer de a pie. Este proceso electoral inédito constituyó una campaña incluyente, educativa y apasionante que despertó el espíritu nacional», destacó el jefe de Estado a través de su canal de Telegram.

En este sentido, exaltó la respuesta del Pueblo venezolano ante esta iniciativa. «Hay que verle la cara… para convocar un referéndum con temas tan complejos y difíciles que ameritaron estudio y debate, y que la gente haya respondido con un elevado nivel de conciencia, educación y preparación», expresó.

Recalcó que los venezolanos y las venezolanas son vencedores de la Guayana Esequiba, «sin exclusión ni partidismo. A través del voto, se dio un empuje vital y trascendental para iniciar una nueva etapa histórica con el ejercicio pleno de la soberanía popular y constitucional, en función de recuperar el legado de nuestros Libertadores. ¡Que viva la victoria del #3Dic! ¡Que viva la unión nacional!», subrayó.

T/Mazo