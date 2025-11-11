Jefe de Estado llama a completar el 100% la conformación de los CBBI

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que fueron conformados 145 mil 465 Consejos Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en el país y realizó un llamado para alcanzar el 100% en todo el territorio nacional.

En un material audiovisual publicado en su canal de Telegram, el jefe de Estado expresó: “Vamos este martes, miércoles y jueves a completar el 100 por ciento a escala nacional y el sábado 15 de noviembre, tendremos la juramentación de los 260 mil CBBI, para avanzar y seguir activos con compromiso y lealtad en defensa del territorio y la Paz”, puntualizó.

Resaltó que en Venezuela se construye la más inmensa y poderosa fuerza política que jamás se haya conocido en la historia sudamericana. “Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela”, acotó.

El mandatario nacional destacó que el Comandante Hugo Chávez “fue el gran democratizador del nuevo Estado en construcción y, gracias a su legado, nos hemos convertido en los continuadores de su obra, ejecutando y superando obstáculos y siendo cada vez más coherentes en la teoría y la práctica”.

F/VTV