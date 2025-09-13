Jefe de Estado convoca a alistados en la milicia a acudir a los cuarteles este sábado para nueva «fase de adiestramiento»

El presidente, Nicolás Maduro, convocó para este sábado 13 de septiembre a quienes se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana para que acudan a partir de las 9:00 de la mañana a los cuarteles y unidades militares que se han designado para una jornada de entrenamiento y adiestramiento en la defensa del país.

Maduro afirmó que el objetivo es garantizar la defensa de Venezuela ante acciones extranjeras. ¡Miliciano, Miliciana, Alistado, Alistada! Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., vamos a asistir a uno de los 312 Cuarteles y Unidades Militares, en unión bolivariana. Venezuela se defiende. Ahora inicia a una fase de avanzada de adiestramiento y cohesión de combate», afirmó.

El mandatario agregó que sostuvo un encuentro con el alto mando político-militar para evaluar los resultados del despliegue de la Operación Independencia 200.

«Ha sido un éxito absoluto la puesta en marcha de nuestro Plan de Paz», expresó.