Jefe de Estado convoca a construir un Sistema Electoral más fácil y participativo

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves su intención de iniciar la construcción de un nuevo sistema electoral en el país, basándose en las facultades otorgadas por la Constitución y las leyes vigentes.

Durante su visita a la Comuna Simón Bolívar del 23 de Enero, en Caracas, el Mandatario Nacional destacó que ha llegado el momento de poner en marcha esta iniciativa, con el objetivo de establecer un sistema que sea «fácil para el pueblo» y que «le facilite sus decisiones y su participación».

Enfatizó la potestad constitucional para llevar a cabo esta reforma y señaló a la Asamblea Nacional como el órgano clave para cualquier modificación legislativa necesaria.

El llamado del Presidente se centra en la necesidad de construir este nuevo esquema electoral «junto al pueblo, desde las bases, con el poder democrático, del soberano».

T y F/ Prensa Presidencial