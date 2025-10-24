Jefe de Estado denucia a EEUU de ejercer presión militar y censura digital contra Venezuela

Durante un acto con motivo de la creación de la Constituyente Obrera, el presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos mantiene una guerra psicológica constante contra Venezuela.

Maduro calificó el momento actual como especial para el país, debido a las presiones que provienen directamente de la administración del presidente Donald Trump. “Nos amenazan todos los días con palabras, con maniobras, con barcos y misiles”, expresó.

Frente a este panorama, el mandatario destacó la respuesta del Estado venezolano, basada en la serenidad y la cohesión entre el pueblo, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales. “Aquí estamos, con nervios de acero, con calma y cordura, y con una fusión total entre lo popular, lo militar y lo policial. Así se gana la paz, y la seguiremos ganando”, afirmó.

Maduro insistió en que Venezuela está preparada para defender su soberanía e independencia ante cualquier intento de intervención extranjera. “La paz siempre triunfará, porque defendemos nuestra dignidad como pueblo”, agregó.

El presidente arremetió contra la plataforma YouTube, a la que acusó de censurar sus contenidos. “No me importa que me censuren. El que se mete con Venezuela se seca”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a los trabajadores del país a participar activamente en la lucha comunicacional contra lo que considera una ofensiva mediática del gobierno estadounidense.

“Podemos hacer mucho. Todos los trabajadores deben alzar su voz en las redes para contrarrestar esta guerra psicológica y comunicacional”, concluyó.

T/CO