Jefe de Estado destaca «apoyo abrumador» del Consejo de Seguridad de la ONU a Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela está recibiendo un «apoyo abrumador» del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.

«El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio», expresó el Jefe de Estado durante un recorrido por la Expo Motores Productivos 2025 en Caracas.

Maduro tachó nuevamente de «piratería» las confiscaciones de buques por parte de EE.UU. y aseveró que «nadie podrá derrotar» a su país.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó más temprano que EE.UU. quiere imponer una colonia al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de la nación suramericana.

T/CO